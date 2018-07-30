Дети, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, поехали на отдых в Рыбаковку

В пятницу, 27 июля, 36 детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, поехали на отдых в детский оздоровительный лагерь «Маяк», который находится в зоне отдыха Рыбаковка.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областной государственной администрации.

По информации пресс-службы ОГА отдых детей продлится 21 день.

На сегодняшний день за средства областного бюджета в 2018 году в детских лагерях оздоровлено:

- в лагере «Маяк» с. Рыбаковка - 257 детей;

- в лагере «Динамо» г.. Очаков - 251 ребенок;

Всего оздоровлено 508 детей.

В настоящее время находятся на оздоровлении еще 235 детей:

- с 08.07.2018 в лагере «Маяк» с. Рыбаковка - 84 ребенка;

- с 10.07.2018 в лагере «Динамо» г.. Очаков - 151 ребенок;

А уже 2 августа на оздоровление в лагеря «Динамо» будет направлено еще 95 детей.

В ОГА напомнили, что в этом году в области на организацию оздоровления и отдыха детей выделено более 31 миллиона гривен, из которых: средства областного бюджета - 16 миллионов гривен, средства районных бюджетов и городов области - 1,54 миллионов гривен.