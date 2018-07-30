В Минобороны заявили о массовом увольнение военнослужащих из-за низких зарплат

С начала 2018 года из Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников с опытом военной службы.

Об этом сообщает портал ukrmilitary.com со ссылкой на письмо министра обороны Степана Полторака премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В документе Полторак указывает, что низкие зарплаты являются основной причиной увольнения военнослужащих. Всего за первое полугодие 2018 года уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, которые имели военный опыт. Кроме того, до конца года уволится еще 18 тыс. военных.

Также в письме указывается, что на начало 2016 минимальное денежное обеспечение было на уровне 7 тыс. гривен, что на тот момент было 1,6 средней зарплаты в Украине. Уже после 1 января 2017, когда произошло повышение социальных стандартов, минимальная зарплата военных стала составлять 0,89 средней зарплаты, что привело к оттоку военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что часть морских пехотинцев, которые во время празднования Дня морской пехоты на торжественных мероприятиях не сменили черные береты на новые - это бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты и своими действиями они выступили против смены цвета берета.