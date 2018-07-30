«Это же бредятина», – мэр Николаева негодует, что на бюджетной комиссии с прошлого года завис вопрос по укладке асфальта на Садовой

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич недоволен тем, что вопрос по укладке асфальтного покрытия по улице Садовой между Чкалова и проспектом Центральным завис на депутатской комиссии, а людям во время дождей приходиться переходить дорогу по лужам и грязи.

Об этом он заявил в понедельник, 30 июля в ходе аппаратного совещания.

— Когда это было в этом городе, чтобы решение исполкома затем по пунктам принималось на бюджетной комиссии? Мы уже совсем потерялись. У вас там есть какие-то скрытые моменты, противоречия? Может вы себе дачу решили там построить Виталий Кузнецов? Выносите вопрос в публичную плоскость, чтобы общество знало, почему на улице Садовой от улицы Чкалова до проспекта Центрального во время дождя стоит вода по колено, люди не могут перейти дорогу. С прошлого года мы не можем уложить второй слой асфальта. В настоящее время вопрос «завис» на депутатской комиссии, которая думает, разрешать или нет. Я должен ходить на каждое заседании комиссии и просить проголосуйте светофор, проголосуйте дорогу? Это же бредятина! — отметил городской голова.

Также Сенкевич поинтересовался есть ли у департамента ЖКХ деньги на освещение материалов в СМИ, после утвердительного ответа первого замдиректора ДЖКХ Виталия Кузнецова он отметил, что необходимо через прессу доносить николаевцам о причинах их проблемы.

— Даю протокольное поручение, объяснить жителям Николаева почему на улице Садовой между Чкалова и проспектом Центральным воды по щиколотку и почему люди не могут перейти дорогу, — добавил городской голова.

Ранее сообщалось, что несколько светофоров в центре Николаева до сих пор не установлены из-за того, что этот вопрос не был решен депутатами-членами бюджетной комиссии Николаевского городского совета.