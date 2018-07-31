На Николаевщине горело 2,5 гектара поля местного предпринимателя

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Фото: иллюстрация из интернета
В воскресенье, 29 июля, в селе Новониколаевское Врадиевского района Николаевской области горело 2,5 гектара поля местного предпринимателя.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. 

В 18:52 спасателям сообщили о пожаре на поле частного предпринимателя. Выяснилось, что горит стерня на площади 2,5 гектара. В 19:18 пожар удалось локализовать, а в 19:46 - ликвидировать.

К тушению привлекалась 1 единица пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава ГСЧС. Обстоятельства и причину устанавливали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Швеции две недели горят леса – труднодоступные места тушат с помощью авиабомб.

Людмила Жерновская

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русскийобщество