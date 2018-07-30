В пабе «Ципа» новые пиццы и стабильные скидки 50% в понедельник и вторник

В николаевском пабе Ципа на этой неделе вводят в меню новые Гуцульские пиццы:

- піца Вегана (болгарский перец, помидоры, кукуруза, грибы, моцарелла); - піца Пороська (ветчина, помидоры, моцарелла); - піца Ципуля (копченое куриное филе, кукуруза, помидоры, моцарелла); - піца гострою пікницею (острая салями, кукуруза, помидоры, моцарелла).

Завтра, во вторник, будет действовать еженедельная скидка на Гуцульскую пиццу - 50%.

Сегодня же в Ципе действует акционные скидки 50% на фирменное пиво от Гуцульской крафтовой пивоварни “Ципа”, которая расположена в селе Квасы закарпатской области. Для приготовления пива там используют воду из высокогорного ручья на горе Блызница. Сегодня в пабе на кране следующие сорта пива:

Серія “Традиція”

Говерла - немецкий стиль пивоварения Петрос - чешский стиль пивоварения Близниця - пшеничное Чорна Гора - классический темный Стаут

Серія “Пошуки”

Ципа Біла - легкое питкое пиво низового брожения BierDeGarde - для любителей кислинки Ципа Золота - Блонд Эль ЦипаПідТравов - с горными травами Ципа-100 - горькое пиво в стиле IPA ЦипаНаМолоці - темное насыщенное пиво с лактозой, которая балансирует солодовую горечь Black Ella - суровое пиво на одном австралийском хмеле Ella Ципа Квас - фирменный квас на горной воде

ДрузіЦипи

IIIO Sour IIIO just APA WolyHops IPL Citra Mosaic

Паб “Ципа” находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра “Родина”). Резерв столиков по телефону 073 026 2709.