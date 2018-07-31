В службе занятости николаевской области учат безработных как противодействовать торговле людьми

С начала года более 100 семинаров по вопросам противодействия торговле людьми и незаконной трудовой миграции провели специалисты Николаевской областной службы занятости почти для 1600 безработных жителей Николаевщины, которые рассматривают для себя варианты трудоустройства за пределами области и страны.

Об этом сообщил директор Николаевской областной службы занятости Дмитрий Оборонько, передает отдел информационной работы Николаевского ОЦЗ.

По его словам, во всех базовых центров занятости размещаются информационные материалы по вопросам предотвращения неурегулированной внешней трудовой миграции и противодействия торговле людьми, который включает выдержки из законов и нормативно-правовых актов; информацию о лицензированных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих посредничество в трудоустройстве за рубежом; информацию о правительственные структуры и общественные организации, в функции которых входит оказание поддержки потенциальным мигрантам перед выездом в другие страны и тем лицам, которые вернулись из-за границы.

«Служба занятости в пределах своих полномочий постоянно проводит информационно-разъяснительную работу по вопросам противодействия торговле людьми и легализации занятости среди незанятого населения и работодателей. Наша превентивная работа направлена на формирование у граждан мотивации к законным трудовых отношений и сохранения трудового потенциала области и страны в целом», - отметил руководитель ОЦЗ.

Также вопрос о преимуществах легального трудоустройства в Украине, негативных последствий незаключения трудовых отношений, раскрытие мошеннических схем при трудоустройстве рассматриваются на информационных семинарах «Легальная занятость». С начала 2018 года было проведено 530 таких семинаров, в них приняли участие почти 7500 безработных.