В Швеции местные жители устроили бассейн с развлечениями в затопленном подземном переходе

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В Швеции стали вирусными фото и видео из города Уппсала, в котором в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального железнодорожного вокзала и люди превратили его в бассейн.

Об этом сообщает The Local.

На распространенных в сети видео видно, как некоторые люди пытаются сердито преодолеть затопленный по колено переход, в то время как другие решили сделать все возможное, чтобы развлечься.

Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.

После путаницы, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции - воду полностью выкачали в воскресенье вечером, а переход вернулся в свое обычное состояние.

Роман Свиридов

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русскийобщество