Украинские военнослужащие покорили крупнейшую гору в Европе и подняли на вершине государственный флаг

Украинские военнослужащие из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады покорили наивысшую европейскую вершину — Монблан.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба бригады.

«Несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям», — сказано в сообщении.

Уточняется, что восхождение на Монблан украинские военнослужащие осуществили 27 июня.

Известно, что гора Монблан является наиболее высокой вершиной в Европе. Ее высота составляет 4810 метров над уровнем моря.

Напомним, что воевавший в Донбассе десантник Валерий Ананьев за два месяца добрался пешком до мыса Финистерре в Испании - почти самой западной точке Европы.