В Азовском море украинские военнослужащие провели масштабные учения с боевыми вертолетами

Военные ООС тренируются поражать морские цели, чтобы отражать возможные атаки вражеского десанта на побережье Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Отмечают, что по приказу командующего ООС Сергея Наева все подразделения на морском побережье осуществляют постоянные тренировки, чтобы повысить готовность к отражению нападения.

В частности, на прошлой неделе возле Мариуполя наводчики армейской авиации тренировались наводить на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8.

27 июля в ООС сообщили, что российские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе.

Напомним, в рамках учений «Sea Вreeze-2018» пограничники отработали прыжки с вертолета в воду.