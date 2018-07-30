Школьники из Украины взяли призовые места на международных олимпиадах по физике и химии

Украинские школьники взяли одну золотую, 6 серебрянных и 2 бронзовые медали на международных олимпиадах по физике и химии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«На соревнованиях Украину представляли 9 участников — все они получили награды», — говорится в сообщении.

Известно, что на олимпиаде по химии украинские одинадцатиклассники получили 4 медали: «золото» — Кирилл Данилейко (Кременчуг), «серебро» — Артем Янчак (Львов), Дмитрий Царенко (Харьков), Ольга Ващенко (Харьков).

В свою очередь на олимпиаде по физике украинские школьники получили 5 медалей — «серебро» — Александр Сулима (Одесса), Иван Редкокаша (Харьков) и Сергей Крыгин (Харьков), «бронзу» — Назарий Фортуна (Львов) и Олег Кузык (Львов).

Сообщается, что олимпиада проходила в два тура — теоретический и практический. Участники соответственно решали задачи и выполняли лабораторную работу.

Напомним, ранее школьник из Украины победил на международной «Олимпиаде гениев» в США.