В Украину вернулись моряки с брошенного судна «Free Neptune», два года находившиеся в Омане – среди них и николаевец

В Украину 30 июля вернулись 15 членов экипажа судна «Free Neptune», которые с лета 2016 года находились в султанате Оман на борту этого корабля из-за задолженности по зарплате.

Об этом сообщили в профсоюзе работников морского транспорта Украины.

Украинский экипаж этого судна под флагом Либерии пострадал от работодателя, который не выплатил им деньги за работу, оставив без средств к существованию.

На борту судна, которое находилось в порту Сохар, было 22 украинца, в том числе николаевец Андрей Дусько. Семеро из них вернулись домой в феврале 2017 года. За долгие месяцы морякам пришлось пережить постоянные задержки со снабжением и медикаментами и бесконечные судебные заседания.

Моряки объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание к своей ситуации.