В Париже на здание мэрии вывесили портрет украинского политзаключенного Сенцова

Фото: Посольство Украины во Франции В Париже в понедельник, 30 июля, у мэрии 4-го района провели акцию в поддержку освобождения из российского заключения украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская писательница Ирэна Карпа.

В знак поддержки на здании мэрии разместили портрет Олега Сенцова, а мэр Парижа Анн Идальго призвала освободить политзаключенного.

В свою очередь заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман в своём Twitter написал, что очень важно объединиться в поддержке режиссера.

«Полностью поддерживаем Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, которого четыре года удерживают в России. Мы надеялись на его свободу, а теперь боимся за его жизнь. Мы надеемся на справедливость. Справедливость для него означает свободу. #FreeSentsov», - написал он.

Soutien total à Oleg #Sentsov, cinéaste ukrainien emprisonné depuis 4 ans en Russie. Nous espérions sa liberté, nous craignons maintenant pour sa vie. Nous espérons la justice. La justice, pour lui, signifie la liberté. #FreeSentsov pic.twitter.com/ely4jwQjEM — Patrick Klugman (@PKlugman) 30 июля 2018 г.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние.