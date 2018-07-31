В Коблево предприниматели посетовали на туристов, которые сами разрушают созданные для них удобства на курорте

В курортной зоне Коблево предприниматели возмущены тем, что они улучшают условия для туристов, а некоторые из отдыхающих сами все это уничтожают.

Об этом сообщает «Кoblevo.news».

Ранее в сети можно найти много жалоб отдыхающих на полное отсутствие общественных туалетов и душевых. В этом году Олег Боз, один из учредителей одесской компании «Волкон», выполнил данное им обещание, и в начале лета в центре «молдавских баз», рядом с рестораном «Бора-Бора» появились стационарные бесплатные туалет на шесть кабинок и душевая на четыре человека.

И то и другое построено с учетом пожеланий отдыхающих и с оглядкой на европейский сервис, к которому стремится курорт.

«Теперь возмущения гостей Коблево поутихли, зато негодование инвестора, благодаря которому на пляже появились эти блага цивилизации, растет. То, что вытворяют в туалетах и душевых гости курорта можно описать исключительно словами, входящими в словарь нецензурной лексики. Первым выводом, к какому пришла фирма «Волкон»: какие краны не ставь – все-равно сломают», – пишет издание.

По словам директора пляжного клуба-ресторана «Бора-Бора» Анны Кабановой краны, что в туалетах, что в душевых краны не просто ломаются представителями курортного сообщества, а порой выламываются, в частности в туалетных кабинках, по причине того, что некоторые туристы, не обладая акробатическими данными и здравым смыслом, моют ноги в неприспособленных для этого небольших раковинах.

Впереди вторая половина туристического сезона, но на дверях всех 6 туалетных кабинок установлена уже третья партия ручек – первые две были безжалостно выломаны пользователями.

«Краны ломают постоянно. Они недешевые, но выдерживают максимум 2 дня. Поставили дорогие модели – держатся уже почти неделю», – рассказывает Анна Кабанова.

Для обеспечения чистой водой и душевых, и туалетов была установлена накопительная бочка емкостью 5000 литров и, соответственно насос, с помощью которого бочка пополняется. Однако, новый объект на пляже ввиду того, что подобных ему просто нет, пользуется огромной популярностью, и бочка редко бывает даже наполовину полной, – оборудование не справляется с наплывом людей, некоторые представители которых справляют свою нужду так, что кабинки приходится закрывать и мыть от пола до потока.

«Признаться, мы не ожидали, что столкнемся с такими проявлениями нечистоплотности, когда некоторые умудряются сходить в туалет так, что все стены после этого грязные. К сожалению, видим такое часто», – обозначила Анна.

Особое «развлечение» работникам «Бора-Бора» доставляют те гости Коблево, которые воруют и без того дефицитную воду, набирая ее баклашками и пытаясь унести, пока никто не видит. Приходится ловить.

Помимо того, что на строительство объекта и подведение к нему всех коммуникаций было потрачено 200 000 гривен, СК «Волкон» в лице Олега Боза продолжает обслуживать объект за свой счет: оплачивать налоги, счета за воду, свет и канализацию, чтобы гости Коблево могли с удобствами, беспрепятственно облегчить свои организмы, пользуясь мылом, туалетной бумагой и чистой водой.