Николаевцев зовут на прощание с экс-нардепом и владельцем «Сотки» Виктором Горбачевым

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Прощание с бывшим народным депутатом Украины Виктором Горбачевым, который скончался в понедельник, 30 июля, состоится 2 августа в николаевской горбольнице №4.

Об этом сообщает коллектив супермаркета «Сотка».

«30.07.2018 года в Николаеве, умер экс-нардеп Украины III-IV созывов, владелец супермаркета «Сотка» Виктор  Сергеевич Горбачев. Прощание с покойным состоится 2 августа 2018 года в ритуальном зале городской больницы №4 г.Николаева с 11:00 до 13:00», - сообщили работники магазина. 

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в субботу, 30 июня, на 67-м году жизни скончался бывший народный депутат Украины, президент футбольной команды «Эвис» Владимир Заплатинский.

Александра Ющишена-Вязникова

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русскийобщество