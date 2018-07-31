Суд признал незаконным решение Николаевского облсовета о признании русского языка региональным

Николаевский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 7 сентября 2012 года №4 «О реализации требований Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в Николаевской области, т.е. о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В 2012 году областной совет с целью реализации Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» признал, что на территории Николаевской области наряду с государственным украинским языком действует русский язык как региональный.

Конституционный суд Украины в феврале текущего года указанный закон признал не соответствующим Конституции Украины. Решения и заключения, принятые Конституционным судом Украины, являются обязательными и окончательными.

Напомним, 12 апреля депутаты Николаевского облсовета не смогли отменить решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.