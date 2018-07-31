В Николаеве развели три моста, чтобы пропустить гидрографическое судно

Во вторник, 31 июля в Николаеве развели Варваровский, Ингульский и пешеходный (понтонный) мосты, чтобы малое гидрографическое судно ГС-82 прошло для ремонта в акваторию «Николаевского судостроительного завода».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Посмотреть на это действие с разных локаций собрались десятки горожан. Плавсредство опоздало приблизительно на 10 минут, однако, в отличие от прошлых разводок, вся эпопея не заняла огромное количество и остановила дорожное движение не на час, а минут на 15.

При этом Ингульский и Варваровский мосты, несмотря на их неутешительное состояние, развели и свели без проблем. В свою очередь, с пешеходным возникли некоторые проблемы – на то, чтобы буксир смог его «уравнять» после прохода судна, потребовалось более получаса. Некоторые «узники» моста были недовольны таким раскладом, а других эта ситуация позабавила.

- Все, кто умеет сводить мосты, в Польшу уехали, – пошутил один из зрителей «сложной» сводки моста.

Отметим, что судно «ГС-82» построено в Гданьске (Польша) в 1969 году. В 1997 году его при разделе флота передали Украине, а впоследствии – Николаевскому отделению государственного предприятия «Госгидрография» Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская ОГА отменила тендер на строительство Пересадовского моста на 2 миллиона.