«Почему сделать эффективным элеваторный бизнес получается у единиц?»: Рафаэль Гороян, владелец группы компаний «Прометей»

Бизнес группы компаний «Прометей» заключается преимущественно в хранении и обработке зерновых и масличных культур. Сегодня сеть элеваторов предприятия насчитывает уже 18 объектов общей мощностью хранения более 1 млн т. Группа ориентируется как на экспорт зерновых и масличных на условиях FOB и CIF, так и на внутренние продажи, работает на условиях CPT.

«Прометей» - возможно, единственная украинская компания, которая сделала чисто элеваторный бизнес прибыльным. Предприятие работает почти без кредитов, за счет оборота собственных средств. Международный аудит оценил ГК «Прометей» в $ 186 млн. Компания смогла вывести на прибыль все свои элеваторы, в том числе старые бетонные элеваторы напольного типа.

Об этом сообщил глава группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян.

В Украине много элеваторов, в которые вложены по $ 15-20 млн, а работают они с загруженностью 20%. Представьте: стоит новая сверхсовременная «банка», рассчитанная на прием, обработку и хранение 100000 т зерна, на которую владелец потратил $ 15 млн, а загружена она 20000 т зерновых или масличных. И это притом, что на рынке действительно ощущается дефицит элеваторных мощностей. В частности, их не хватает в Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской областях. Поэтому складывается, на первый взгляд, странная ситуация - есть дефицит, а есть и определенный профицит.

Чтобы быть успешным на рынке элеваторных услуг, нужно грамотно связать бизнес с существующим дефицитом, решить вопрос полной загрузки мощностей. Перед строительством или приобретением элеватора руководство «Прометея» подробно анализирует, что именно будет делать в выбранном регионе, какая там клиентская база, какие взаимоотношения с фермерами. Нужно видеть комфорт - комфорт закупки зерна, комфорт для собственных торговых подразделений и вообще комфортную среду в торговле.

В «Прометее» более 50 торговцев по всей стране, компания имеет филиалы в четырех областях и занимается заготовкой круглосуточно. Элеваторный бизнес работает только при условии реализации концепции «торговец - элеватор - логистика». Главными являются загрузка и организация процесса, ведь сам по себе элеватор является убыточным объектом. Поэтому в нашей стране сегодня огромное количество элеваторов продается на фоне дефицита мощностей.

В компании «Прометей» отдают предпочтение небольшим элеваторам, которые при правильной организации процессов позволяют принимать и отгружать зерно по два-три раза за сезон. К тому же стоимость строительства или реконструкции таких элеваторов значительно ниже, чем «гигантов». Но здесь все относительно - вы можете потерять в качестве хранения товара, у вас не будет маневра для длительного хранения и возможности продать зерно за лучшую цену.

Европейские компании сейчас пытаются превратить элеваторы в настоящую сферу комплексных услуг для фермеров. В частности, на элеваторах обязательно продаются средства защиты растений, удобрения и тому подобное. То есть элеватор пытается сформировать максимально полный пул услуг для аграриев и построить с ними партнерские отношения. В некоторых странах пошли даже дальше - рядом с элеватором действуют супермаркет, автозаправочный комплекс, гостиница, бассейн, спортзал. Все с одной целью - привлечь все возможности получения элеватором дополнительного дохода.

В Украине о таком направлении говорить, возможно, еще рано, но в поисках новых источников дохода в «Прометее» думают и о нем.