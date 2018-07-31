«Создавалась с нуля»: на сайте Николаевского городского совета появится третий вариант программы по бездомным животным

На сайте Николаевского городского совета должен появиться третий вариант программы по контролю количества бродячих собак, которая предусматривает метод отлова-стерилизации-выпуска животного.

Об этом шла речь в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам прав человека, законности, местного самоуправления и этики Николаевского городского совета, во вторник, 31 июля.

Ранее сообщалось, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета представил два проекта программ по регулировке численности бездомных животных на территории Николаева на 2018-2022 года.

Так, депутат горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Лариса Веселовская предложила внести в повестку дня комиссии вопрос о том, чтобы добавить на сайт горсовета еще один проект программы по вопросу бродячих собак.

– Программа сама не решает полное исчезновение, однако снизить количество собак мы можем. Если будет запущенна программа ОСВ, то мы значительно уменьшим количество собак в городе за пять лет программы. В этой программе заложена работа с населением. До тех пор, пока люди будут выкидывать собак на улицу, пока к животным будут относиться как вещам. Я бы хотела, чтобы вы включили в повестку дня рассмотрение программы, чтобы ее вывесили на сайт горсовета, чтобы люди смогли ознакомится с ней, - сообщила она.

Также она добавила, что две ранее представленные программы не прошли ни юридический, ни экономический департаменты.

- Программа создавалась с нуля, она не повторяет старую программу. Основное направление – это массовая стерилизация, до 80% сук, которые находятся на улице. Также установка камер на предприятии и создание смотрящего комитета, - отметила Веселовская.

В конечном итоге, депутат рекомендовали обнародовать данную программу на сайте горсовета.

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».