Киевлянин принес на обмен 2300 старых жетонов для метро, которые могли «обесцениться» через месяц

В Киеве мужчина принес на обмен 2300 старых жетонов метро. 31 июля был последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты.

Об этом в Facebook сообщила спикер Киевского метрополитена Наталка Макогон.

В августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.

«Один запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это более чем на 3 года. Еще двое пассажиров – по 500 и один – 240 жетонов старого образца», - сообщила она.

С 1 сентября 2018 года синие жетоны не подлежат обмену, средства за них не будут возвращаться. С 14 июля в столице почти вдвое подорожала стоимость проезда в коммунальном транспорте и вместо синих жетонов ввели зеленые. Цена разовой поездки в столичном метро возросла с 5 до 8 гривен.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковске полицейские по подозрению в краже 179 «Киндер-сюрпризов» задержали иностранца.