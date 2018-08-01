Минрегион утвердил проекты строительства 14 амбулаторий в сельской местности на Николаевщине

Приказом Минрегиона от 26 июля № 187 утверждены проекты строительства 14 амбулаторий в сельской местности на Николаевщине. Область вошла в первый пул 15-ти регионов, где начата реализация проектов за счет государственной субвенции на развитие сельской медицины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Так, на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности из государственного бюджета на Николаевскую выделено почти 56 миллионов гривен субвенции. Указанные средства и софинансирования из местных бюджетов позволят построить амбулатории первичной медико - санитарной помощи в селах.

Сейчас речь идет о реализации строительства амбулаторий в селах Мешково - Погорелово и Белозерка Витовского района, с. Мариновка Доманевского района, с. Вольное Запорожье Новобугского района, с. Сухой Еланец и с. Гуривка Новоодесского района, пгт Подгородная Первомайского района, с. Первомайское Снигиревского района, с. Калиновка Березанского района, с. Семеновка Арбузинского района, с. Таборовка Вознесенского района, в с. Новофедоровка Березанского района, с. Коблево Березанского района и в с. Нечаяное.