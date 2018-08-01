«Нелегальный перевозчик, табуретка вместо сидения и водитель без документов»: В Николаеве пресекли незаконную перевозку детей в Рыбаковку

В среду, 1 августа, в Николаеве была проведена рейдовая проверка по соблюдению безопасности пассажирских перевозок, в результате которой был предупрежден факт незаконной перевозки детей в курортную зону.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Укртрансбезопасность. Николаевская область».

Сотрудники управления Укртрансбезопасности в Николаевской области и патрульной полиции в районе железнодорожного вокзала обнаружили и предупредили факт незаконной перевозки группы детей по маршруту «Николаев - Рыбаковка». По результатам проверки установлено, что автобус принадлежит нелегальном перевозчику, что нет соответствующей лицензии на перевозку пассажиров, водитель не имел никакого разрешительного документа.

«Техническое состояние транспортного средства - ужасное, что могло стать причиной каких-либо страшных последствий при перевозке детей, при разрешенных 17 местах для пассажиров в автобусе находилось 21 человек!» – добавили в управлении.

Также отмечается, что сотрудниками управления и полиции зафиксированы все выявленные нарушения и составлены соответствующие административные материалы.

Напомним, что 29 июля в Николаевской области прошли проверки междугородних и пригородных автобусов, в результате чего было составлено пять актов.