В Николаевской школе №1 с родителей собирали деньги - директора привлекут к дисциплинарной ответственности за злоупотребление полномочиями

Николай Матиюк (архивное фото) Директора школы №1 имени Олега Ольжича в Корабельном районе Николая Матиюка после выхода из планового отпуска привлекут к дисциплинарной ответственности за подтвержденные нарушения в ходе проверки.

Об этом свидетельствует ответ первого вице-мэра Владимира Крыленко депутату Николаевского горсовета Павлу Зоткину.

Напомним, что на бюджетной комиссии горсовета депутаты приняли решение направить вопрос по николаевской школе №1 первому заместителю городского головы Владимиру Крыленко, дабы тот организовал проверку и подал свои предложения насчет решения проблемы. В свою очередь, родительский комитет школы выступил против такого решения депутатской комиссии.

«В ответе указывается о подтвержденных фактах сбора средств с родителей (без отчёта), неучтенных мебели и техники, возможном злоупотреблении служебным положением руководством учреждения. Помимо обращения от сессии, на полицию Корабельного района пошло письмо с предложением занести зафиксированные материалы в реестр досудебных расследований», - пишет депутат.

Также, он опубликовал документы о финансировании школы с 2008 года. В частности из документов видно, что за 2016 год из городского бюджета выделяли 167 тысяч 454 гривны на ремонт кровли, на текущий ремонт водоснабжения и канализации - 30 тысяч гривен, на ремонт энергоснабжения более 74 тысяч гривен. В 2017 году на приобретение мебели из городского бюджета направили 142 тысячи гривен, а на текущий ремонт помещений - 377 тысяч 641 гривну.

Напомним, что в данной школе течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, несмотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.

Ранее представители родительского комитета школы №1 имени Олега Ольжича заявили, что директор учреждения Николай Матиюк ввел «крепостное право».

После этого в Николаеве, в школе №1 имени Олега Ольжича проверили общее состояние учебного заведения.