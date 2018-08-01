«Чтобы избежать в будущем возможных коллизий», – депутат Исаков предложил дополнить регламент горсовета Николаева разделом об импичменте мэру

Сергей Исаков Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков предложил членам постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и гласности дополнить регламент горсовета разделом о досрочном прекращении полномочий городского головы.

Об этом стало известно во вторник, 31 июля в ходе заседания вышеупомянутой комиссии.

Так, по словам Исакова в регламенте отсутствует процедура досрочного прекращения полномочий мэра.

— Прошли суды по вопросу связанному с досрочным прекращением полномочий городского головы Николаева. Много было перипетий и с одной, и с другой стороны предложений и аргументов. Но, есть два момента, которые требуют нашего участия. Прежде всего, суд первой инстанции отметил, что у нас в регламенте отсутствует раздел, связанный с досрочным прекращением (полномочий, – ПН) городского головы. Это упущение. Потому что в регламенте должно быть прописано, что это такое и процедура проведения этого мероприятия. И второй аргумент, который указана в решении суда, говорит о том, что у нас в статье 23 регламента предусмотрено утверждение формы и содержания пояснительной записки, которое производит комиссия по законности. Мы проработали два с половиной года, и этот документ разработан не был. Для того, чтобы на будущее исключить возможные коллизии я взял на себя труд разработать проекты данных документов и предлагаю вам их рассмотреть. На авторство я не претендую, — заявил Сергей Исаков.

Глава комиссии Маликин поддержал предложение Исакова и внес данный вопрос в повестку дня, после чего депутаты поддержали инициативу коллеги и направили проект решения главам фракций для обсуждения и дальнейшей доработки.

Напомним, что в четверг, 5 октября, 2017 года, в ходе заседания внеочередной сессии горсовета депутаты поддержали вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Александра Сенкевича.

16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов не было единого мнения относительно подачи апелляции. В итоге апелляцию подали четыре депутата: Сергей Исаков, Ростислав Филевский, Олег Солтыс и Владислав Ентин. Олег Солтыс и Владислав Ентин отозвали свои жалобы после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

В итоге Одесский апелляционный административный суд 27 июля закрыл производство по апелляционным жалобам депутатов Николаевского горсовета Сергея Исакова и Ростислава Филевского на решение суда о восстановлении Александра Сенкевича на посту городского головы Николаева. Таким образом, депутатам отказали в удовлетворении апелляционных жалоб.