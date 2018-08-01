Человек собаке друг. Из письма мэру-философу

Во всяком случае, если абсурдно считать, что все жители нашего города состоят из философов, писателей, защитников собак, равно как и собако- ненавистников, то совершенная правда, что каждый из горожан может тешить себя надеждой стать одним из них. Для такого духовного порыва требуется исходная точка. Например, для защитников собак - малая - скульптура дворового пса на Соборной.

Николаев накапливает безуспешный опыт политики в отношении бродячих собак. Однако во всех проблемах виноваты люди, а не собаки.

Что касается опыта миропонимания, то, вероятнее всего, Николаев единственный в мире город, посадивший на цепь кота Ученого, якобы персонажа знаменитого пушкинского Лукоморья.

Возможно, этот кот-кандальник и воспитал целые поколения местечковых dog + hunters.

Николаевские депутаты положили начало финансированию дела совершенствования городского пространства. Может останется немного бюджета на создание такого миросозерцательного скульптурного объекта – городской собаки, которая переходит улицы только на зеленый свет.

Глубокоуважаемый Александр Федорович, спасибо за поддержку!

P.S. Как только не величали местные клавишные остряки очертания «духа человеческого», обремененного скопищем обид.

Однако горожане, причисляющие себя к философам, хотят видеть «духа обремененного» на прежнем месте. Если не на Спасской, то в Варваровке, в новом парке.

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С уважением, Елена Кабашная

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