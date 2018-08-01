В ОТГ на Николаевщине заявили, что детям не хотят отдавать в пользование школьный автобус – ОГА просят разобраться

Глава Дорошевской ОТГ в Николаевской области Александр Игнатов заявил, что власти Вознесенского района не хотят отдавать на баланс общины школьный автобус, из-за чего дети вынуждены ходить в школу пешком из сел.

Об этом сообщил глава Николаевской областной организации политической партии «Наш край» Юрий Кормышкин у себя на странице в Facebook. По его словам, дети, живущие в Белоусовке и Дорошевке вынуждены каждый день ходить в школу пешком из-за того, что власти Вознесенского района не отдают автобус. Депутат отметил, что автобус не могут отдать на баланс общины из-за «чего-то халатного отношения».

«Сегодня Игнатов обратился ко мне, ведь где это видано, чтобы в XXI веке дети преодолевали километры бездорожья, чтобы попасть в школу?! 260 детей разного возраста! Тем более, когда у громады, по сути, есть свой транспорт, но из-за чьего-то халатного отношения ОТГ просто не может забрать свое же имущество на баланс», - написал Юрий Кормышкин.

В связи с этим депутат обратился к руководству Вознесенской районной государственной администрации, в частности, к главе РГА Ивану Бурдину, к директору департамента образования Николаевской облгосадминистрации Елене Удовиченко, а также к заместителю председателя Николаевской ОГА Евгению Шевченко с требованием решить этот вопрос.

«Наш Край» требует от руководства Вознесенской РГА, директора департамента образования ОГА Елены Удовиченко решить вопрос с автобусом до 20.08. Прошу вице-губернатора Евгения Шевченко взять этот вопрос под личный контроль. Надеюсь, на оперативное реагирование», - добавил Юрий Кормышкин.

Кроме того, в пресс-службе «Нашего края» сообщили, что депутат направил свои депутатские обращения профильным чиновникам с требованием поспособствовать решению данной проблемы.

Напомним, год назад сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Николаевщине закупку городским советом одного из районных центров автомобилей российского производства.