Последняя летняя скидка на безлимитное посещение тренажёрного зала

Уважаемые николаевцы! Спортивный клуб Легион приготовил для вас выгодное предложение - акционные абонементы на неограниченное посещение нашего тренажёрного зала весь август.

Стоимость такого абонемента - 300 гривен.

СК Легион предлагает вам оптимальный набор кардио и силовых тренажеров, чистые раздельные душевые и раздевалки, возможность заниматься как самостоятельно, так и с тренером. Тренера зала помогут вам решить проблему лишнего веса, а так же набрать мышечную массы.

Приходите в наш тренажерный зал, ведь спорт - это ваше здоровье!

Тренажёрный зал работает:

с понедельника по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях Instagram и Facebook, а также по т.0982810068

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).