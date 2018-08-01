В Рыбаковке спасатели рассказали отдыхающим в детском лагере о правилах пожарной безопасности

В Николаевской области спасатели провели в детском оздоровительном лагере «Маяк» акцию «Предотвратить. Спасти. Помочь».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В селе Рыбаковка Березанского района во вторник, 31 июля, специалисты службы спасения призвали детей быть крайне осторожными во время отдыха на водоемах и учиться плавать, чтобы чувствовать себя на воде в безопасности.

«Учитывая высокий уровень пожарной опасности в области, сотрудники ГСЧС акцентировали внимание на том, что шалости с открытым огнем могут нанести значительный ущерб и привести к масштабному пожару. Не обошли стороной и тему взрывоопасных предметов, объяснив какие бывают боеприпасы и как следует действовать в случае их обнаружения», - говорится в сообщении.

На площадке лагеря спасатели 8 Государственной пожарно-спасательной части продемонстрировали пожарный автомобиль и работу с пожарно-спасательным оборудованием, которое ежедневно применяется при тушении пожаров.

Отмечается, что дети с удовольствием примеряли спецодежду чрезвычайников, подавали воду к очагу условного пожара и фотографировались на память.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине за сутки утонули 4 человека, еще одного ищут второй день.