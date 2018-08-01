Ситуация стабилизирована: В Николаевской ОГА заверили, что все водоснабжающие предприятия стерилизуют воду хлором

В Николаевской области все предприятия, занимающиеся водоснабжением, обеззараживают воду.

Об этом сообщили 31 июля, в ходе внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что предприятия «Николаевводоканал», «Первомайский городской водоканал», ООО «Биологические очистные сооружения» (Вознесенск), «Очаковводоканал», «Южноукраинска AEC», «Горводоканал» Баштанского городского совета, «Водопроводные сети» (Новый Буг), а также Казанковский групповой водопровод для обеззараживания питьевой воды и стоков используют жидкий хлор и гипохлорит натрия. Поэтому по состоянию на 31 июля текущего года ситуация в Николаевской области с обеспечением обеззараживающими средствами стабилизирована.

Также сообщается, что запасов хлора в Николаеве, Первомайске и Баштанке хватит на две недели, в Вознесенске, Очакове, Новом Буге и Казанке более чем на 1 месяц, а в Южноукраинске на 91 сутки. В начале августа сотрудники Госпотребслужбы проведут обследования с отбором проб питьевой воды. Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи заверил, что детские сады, больницы и школы у них на особом контроле.

Напомним, ранее руководство коммунального предприятия «Николаевводоканал» заявило, что необходимое количество хлора доставят уже в эту среду, 1 августа.