В Вознесенском районе Николаевщины планируют строительство мусороперерабатывающего завода

Фото: иллюстрация из интернета Александровский сельсовет Вознесенского района Николаевской области заключил с ТОВ «Южный город» договор по разработке проектно-сметной документации комплекса по переработке органических отходов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Так, комплекс планируют построить в пгт Александровка, а стоимость разработки проектно-сметной документации составила 976 346,83 гривен. Его проект должен быть готов до 31 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что Александровский сельсовет заказал разработку проекта строительства мусороперерабатывающего завода без проведения аукциона. Фирма, с которой был подписан договор зарегистрирована в городе Николаеве. По состоянию на 1 июля 2018 года имеет налоговый долг в размере 15 тысяч 900 гривен. Директором компании является Лариса Перцула, которая входит в Национальный союз архитекторов Украины. Также она указана учредителем фирмы "Южный город". Вместе с ней фирмой владеет Ростислав Партицкий.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние годы рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также ранее в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода.