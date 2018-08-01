В Украине нашли уникальные женские останки с росписью на кости возрастом около 4500 лет

Украинско-польская команда археологов нашла на берегу Днестра уникальное захоронение возрастом около 4500 лет: кости молодой женщины, тщательно украшенные узорами.

Об этом сообщает Science Alert.

Курган с останками 25-30-летней женщины исследовали несколько лет назад, но уникальность находки обнаружилась только сейчас: химический анализ показал, что линии на локтевых и лучевых костях, которые сначала приняли за следы возможной схватки с животным, сознательно нанес другой человек черной субстанцией, похожей на древесную смолу.

Еще интереснее то, что рисунок был нанесен не просто после смерти женщины, а после разложения мягких тканей — ее могилу, возможно, вновь открыли, нанесли рисунок, затем кости тщательно выложили в анатомическом порядке и тело снова похоронили.

«Удивительно, что процедура украшения костей должна была быть выполнена после смерти и процесса разложения тела. Это четко указано расположением украшения на поверхности костей и способом нанесения красителя», — рассказал археолог Данута Юркевич из Института археологии Университета Адама Мицкевича в Познани (Польша).

Находка считается уникальной потому, что за этот период времени в Европе не было обнаружено ничего подобного. Неизвестно, кем была эта женщина, но она, несомненно, находилась довольно высоко в иерархии своего племени. Кочевники постоянно передвигаются на большие расстояния, оставляя за собой вместо домов тысячи курганов (погребальные практики были очень важны для их культуры, как и во многих культурах по всей истории), а для того, чтобы нанести роспись на останки, им пришлось через некоторое время вернуться на то же место. Кроме того, довольно мало курганов содержат останки женщин.

«Покойная, чьи кости были покрыты узорами, должна была быть важным членом сообщества», — считает Юркевич.

Напомним, в Израиле археологи нашли доказательства древней кровной мести.