«Глобальных вопросов в бюджете 2018 года нет»: мэр Николаева о главном финдокументе города, утвержденном после его отставки

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете на 2018 год, который был утвержден Николаевским городским советом после того, как его отправили в отставку, не включает в себя никаких глобальных проектов.

Такое заявление Александр Сенкевич сделал в эфире телепроекта «Диалог», который транслируется на телеканале «Март».

- Бюджет города Николаева принимался при условиях, когда в городе не было городского головы и бюджет этого года очень сложный. Я бы сказал, что это бюджет «Франкенштейн». Его «сшили» с того что было, а некоторые части просто забыли в него «вшить». Очень важные вопросы просто отсутствуют, некоторые сомнительные проекты каким-то образом в него внесли. Никаких глобальных вопросов в бюджете 2018 года нет. Отсутствует вообще капитальный ремонт дорог, это как пример. У нас что, классные дороги? Их не нужно ремонтировать? – заявил Александр Сенкевич.

Вместе с тем, стоит отметить, что в интервью «Преступности.НЕТ» директор Департамента ЖКХ Андрей Палько рассказывал о том, что после возвращения Сенкевича в кресло мэра бюджет, принятый при и.о. городского головы Татьяне Казаковой был «перекроен».

– На сегодняшний день, насколько я знаю, вопрос этот (возрождения коммунального предприятия «Парки» и обустройства в парке Победы «Трассы здоровья», - ПН) ушел на задворки. Те мысли и те идеи, которые тогда рассматривались вместе с Татьяной Викторовной, - это был не единственный момент, который проговаривался. Был обозначен ряд принципиальных вопросов, которые планировали сделать в этом году. Насколько я знаю, все эти проекты на сегодняшний день нивелированы и полностью изменён вектор по всем этим объектам. Если раньше мы говорили о парке Победы, то сейчас речь идет о Соборной площади. Если раньше мы говорили о магистральных кольцах города, то сейчас это нивелировано на «Сердце города», ну и так далее, - говорил Палько.

Также на сессии 20 июня депутаты поддержали выделение дополнительных средств департаменту ЖКХ с учетом предложений мэра Сенкевича утвердить пообъектную роспись. При этом депутаты поддержали только две госсубвенции - Центральному и Заводскому району, а за субвенции Ингульской и Корабельной районным администрациям проголосовали отрицательно.

Напомним, что в четверг, 5 октября, 2017 года, в ходе заседания внеочередной сессии горсовета депутаты поддержали вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Александра Сенкевича.

16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов не было единого мнения относительно подачи апелляции. В итоге апелляцию подали четыре депутата: Сергей Исаков, Ростислав Филевский, Олег Солтыс и Владислав Ентин. Олег Солтыс и Владислав Ентин отозвали свои жалобы после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

В итоге Одесский апелляционный административный суд 27 июля закрыл производство по апелляционным жалобам депутатов Николаевского горсовета Сергея Исакова и Ростислава Филевского на решение суда о восстановлении Александра Сенкевича на посту городского головы Николаева. Таким образом, депутатам отказали в удовлетворении апелляционных жалоб.