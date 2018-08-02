Николаевские десантники проверили бронетранспортеры на умение плавать

Бойцы 79-ой десантно-штурмовой бригады провели плановые занятия по вождению БТР-80 на плаву.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Колонну техники развернули на берегу Южного Буга. Была определена последовательность захода машин в воду, обозначены места въезда и выезда. Также десантники развернули средства эвакуации техники и экипажей из воды на случай чрезвычайной ситуации. На всех БТР, которые привлекались к «замачиванию», заранее провели необходимые работы по герметизации корпусов.

Члены экипажей прошли соответствующее обучение, усвоили требования, объем и порядок выполнения работ для подготовки техники к движению на плаву, порядок обслуживания машин после выхода из воды.

Машина, которая заходит в воду, сначала крепится тросом с дежурным тягачом для страхования. После того, как машина заходит в воду до определенной глубины - остановка. Экипаж боевой машины визуально проверяет герметичность корпуса изнутри, в моторном и в десантном отделении, контролирует работу систем и механизмов, насосного оборудования. Дальше - доклад старшего машины о готовности или неготовности осуществлять движение на плаву.

Если движение разрешено, экипаж отсоединяет страховочный трос, механик-водитель включает передачу, добавляет обороты и дальше боевая машина движется на плаву с помощью водометного движителя. При обнаружении критического протекания, машина возвращается на берег своим ходом или путем буксировки тягачом с берега.

Во время движения на плаву водитель контролирует обороты двигателя, следит за работой всех механизмов; во время управления учитывает поправку на возможное течение. Машина движется по дуге к обозначенному месту выезда. Во время движения в воде боевую машину сопровождает дежурная лодка.

Все привлеченные боевые машины были проверены на готовность к преодолению водных преград методом «замачивания» и проверили себя на плаву. Экипажи боевых машин улучшили свои умения форсировать водные преграды с ходу.