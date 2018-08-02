«Героя Украины мне давать не нужно»: Боксер Усик ответил на инициативу Гройсмана вручить ему госнаграду

«Не надо абсолютно ничего мне давать… Герой? Не нужны мне никакие звезды! Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем! Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии какие-то», - сказал он на пресс-конференции.

По словам спортсмена, он ценит поддержку людей больше, чем госнаграды, которые «раздают кому попало».

22 июля Александр Усик, победив россиянина Мурата Гассиева в Москве, стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF. Он также стал обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

После победы премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.