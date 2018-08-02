«Героя Украины мне давать не нужно»: Боксер Усик ответил на инициативу Гройсмана вручить ему госнаграду

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Герой Украины.
Об этом пишет УНИАН.
Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Герой Украины.
Об этом пишет УНИАН.
«Не надо абсолютно ничего мне давать… Герой? Не нужны мне никакие звезды! Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем! Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии какие-то», - сказал он на пресс-конференции.
По словам спортсмена, он ценит поддержку людей больше, чем госнаграды, которые «раздают кому попало».
22 июля Александр Усик, победив россиянина Мурата Гассиева в Москве, стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF. Он также стал обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).
После победы премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.