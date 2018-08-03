В курортном Коблево установили урны на 100 тысяч гривен – предприниматели надеются на решение мусорной проблемы

В курортной зоне Коблево предприниматели, решая мусорную проблему, установили урны на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Koblevo.news».

Не полагаясь на то, что сельсовет направит средства, собранные за счет курортного сбора на эту застарелую мусорную проблему «Сообщество предпринимателей Коблево» взяло дело в свои руки.

Весной активные бизнесмены провели переговоры и попытались убедить своих коллег – собственников баз, отелей и кафе в необходимости установки на главных улицах и у баз стационарных мусорных урн одинакового образца. По идее группы инициаторов во главе с Олегом Боз, это придаст недостающее в Коблево ощущение ухоженности и чистоты.

При этом инициаторы установки урн также встретились и еще с одной проблемой – некоторые не хотят убирать мусор даже из размещенных активными гражданами урн.

«Логично считать, что часть собственников устраивает и мусор, и свалки у их баз. Не облагаемым штрафами за несоблюдение правил благоустройства, им легко прикрывать свою бездеятельность и неряшливость. Председатель Сообщества Олег Боз и его зам Олег Ангелов, начав дело, сдаваться не захотели, сказали – надо выполнять», – пишет издание.

Все же в Коблево завезли уже 100 урн. На сегодняшний день часть уже установлена вдоль улицы Кишиневская, а также у тех баз, что присоединились к акции. Первые сутки после установки урн показали совершенно неожиданный результат. Дворники с удивлением отметили, что мусор, который обычно валялся везде, «перекочевал» в установленные урны.

Как известно, изготовление и установка одной металлической урны составили тысячу гривен. Для тех, чьи обороты насчитывают сотни тысяч гривен – это оказалось «неподъемной» суммой. Гораздо дешевле сидеть в горах мусора и сетовать на нерадивость сельсовета и туристов.

Сегодня небольшая бригада «Сообщества предпринимателей Коблево» заканчивает установку первых 52 штуки.

Они установлены у баз «Престиж», «Ромашка», «Уютный дворик», «Голубая лагуна», «Аквамарин», «Хуторок», «Ситро» «Морской бриз», «Тихая гавань», «Нептун». Ну и, конечно, у объектов инициатора акции Олега Боз – «Бора-Бора» и «Бразил».

Стоит отметить, что 48 урн председатель Сообщества закупил за свой счет и надеется, что сможет «убедить» особо экономных владельцев, что нужно бороться за имидж курорта не поисками виноватых, а реальными делами.