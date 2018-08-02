«Николаевоблтеплоэнерго» готово забрать сети ТЭЦ, но с полным пакетом документов, а таковые отсутствуют

У публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» нет проектно-исполнительной документации на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, в связи с этим КП «Николаевоблэнерго» не может принять их себя на баланс и отремонтировать.

Об этом в среду, 1 августа в ходе бюджетной комиссии сообщил директор КП Николай Логвинов.

Николай Логвинов (архивное фото) — Мы обращались к ТЭЦ, говорили, что готовы принять их сети себе на баланс, но с условием предоставления всей проектно-исполнительной документации. Это обязательное условие, а остальное все договорное, но мы можем сами привести эти сети ТЭЦ в порядок, — заявил он.

В частности глава комиссии Александр Бернацкий поинтересовался, есть ли у ТЭЦ все соответствующие документы. На что Логвинов отметил, что такой на предприятии нет.

— У нас тоже на некоторых объектах предприятия их не было с 2004 года, за прошлый год мы все восстановили, было бы желание и все возможно, — отметил директор «Николаевоблэнерго».

Напомним, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают.

Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.