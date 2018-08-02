Певица ENELI впервые в Украине дает единственный концерт в Коблево

Уже эту пятницу, 3 августа, на сцене одного из лучших клуба черноморского побережья «Brazil» в Коблево живой звук и популярные хиты в исполнении самой «электронной» певицы ENELI.

Автор и исполнитель таких популярных хитов, как «Back to Me», знаменитой «Tell Me Who», собравшей более 10 миллионов просмотров на «YouTube», «Mhm Mhm» (feat. Manuel Riva) и, конечно же, «Save me» (feat. Mahmut Orhan) – мирового фаворита с более чем 70 миллионами просмотрами на «YouTube».

Номинант MTV Music Award, № 25 в престижном «Billboard‘s Dance Chart» – британская певица румынского происхождения ENELI впервые в Украине и дает единственный концерт в Коблево для всех поклонников романтичной, волшебной и возбуждающей электронной музыки.

Не пропустите наслаждение живым звуком и присоединяйтесь к поклонникам ее таланта.

Цена билетов:

– с 30.07 до 3.08 – 150 гривен

– 03.08 – 200 гривен

– 03.08 на кассе входа – 250-300 гривен

Информация и бронь столов по номеру: 068 777 0 777 (с 11:00).