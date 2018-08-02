В Первомайске спасатели вынесли из пожара женщину без сознания

В Николаевской области в Первомайске спасатели вытащили из горящей квартиры женщину без сознания.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В среду, 1 июля, в 20:34 соседи сообщили о пожаре, который возник на балконе одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома по улице Гетмана Мазепы.

Прибывшее отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части в присутствии сотрудников полиции попало в квартиру и на кухне обнаружило почти без сознания хозяйку. Пожарные вывели 43-летнюю женщину на свежий воздух, от госпитализации она отказалась.

В 20:43 пожар удалось локализовать, а в 20:48 - ликвидировать его на площади 6 квадратных метров. К тушению привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в николаевской школе произошел пожар – загорелся мусор в дымоходе.