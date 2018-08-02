Николаевцы почтили память погибших десантников 79-й бригады

В четверг, 2 августа, в Николаеве почтили память погибших десантников - военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщают в Николаевской областной государственной администрации.

Почтить память погибших пришли военные собратья и родственники погибших, первый зампредседателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, мэр Николаева Александр Сенкевич, депутаты, правоохранители, общественные активисты, духовенство и неравнодушные жители города.

Присутствующие вспомнили имя каждого погибшего Героя и провели панихиду по погибшим в расположении воинской части бригады. После панихиды по погибшим воинам они возложили цветы к мемориалу памяти погибших героев-десантников.

Напомним, что ранее в Николаеве почтили память бойцов ВСУ, погибших под обстрелами боевиков в Зеленополье.