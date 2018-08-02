Жители поселка Горького разошлись в мнении по строительству дренажа – «бюджетная» комиссия горсовета Николаева просит точные цифры

Представители инициативной группы Представители инициативной группы поселка Горького в Николаеве отмечают, что согласно проведенному опросу местных жителей большинство из них за проведение работ по строительству дренажного коллектора.

Об этом стало известно в среду, 1 августа в ходе планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета.

Так, жительница Марина Николаевна сообщила, что инициативная группа обошла дома и собрала подписи по данной ситуации. По ее словам 110 человек за продолжение работ по ликвидации подтопления поселка и только 8 выступили против.

При этом на вопрос, сколько конкретно жителей проживает в поселке, она сообщила, что тысяча наберется, но конкретное количество она не знает.

Также она отметила, что Василий Предвичный, который выступил на сессии с предложением остановить работы и направить деньги на строительство аптеки в поселке, не является председателем поселка и не имел права представлять интересы всех жителей. В частности она отметила, что Предвичный против строительства дренажа, так как потом территорию никак не благоустроят и жителям за свой счет придется делать дорогу и приводить улицы в порядок.

— Есть небольшая кучка людей, которая лихорадит всех. У нас никогда не было такого, у нас поселок был дружный. Были и обращения в полицию… вчера эти люди, около 10 человек, перекрыли дороги, не давали технике перевозить грунт, мешали работать. Нас постоянно лихорадят…, — отметила жительница.

В частности ситуацию подтвердил и член комиссии Станислав Мишкур, который заявил, что во время выезда некоторые личности яро выступали против работ, однако те кто пришел – около 50-60 человек поддерживали работы по ликвидации подтопления.

В свою очередь, глава комиссии Александр Бернацкий отметил, что работы планируют закончить к декабрю текущего года, но о благоустройстве территории в зимний период и в правду речи быть не может. Данные работы следует ожидать уже в 2019 году.

Александр Бернацкий Станислав Мишкур

Однако депутатов интересовал вопрос касательно количества жителей, которые поддерживают работы по строительству дренажа, так как 100 подписей из предполагаемой тысячи жителей мало.

— Вы охватили всех жителей частного сектора? Вы хотите сказать, что 90% частного сектора вы охватили? Сколько всего дворов? Мы хотим понимать, сколько человек за, нужно соотношение. Если все дворы поддерживают и только восемь против - это один момент, — прокомментировал Бернацкий.

Жительница же подтвердила предположение председателя комиссии о 90% согласных местных жителей. Также она заявила, что деньги на что-то другое они не отдадут, так как действительно есть необходимость в строительстве дренажа.

— Было бы правильно, первое: есть частный сектор, там 100 домов. Вы приходите и говорите - «Мы обошли 90 домов, 85 за», потом вы говорите – «У нас есть 5 многоэтажек, там живет столько-то семей из них за столько-то…». Это был бы правильный подход, и тогда вы бы могли сказать, что однозначно все жители за или против, — подытожил Бернацкий, попросив предоставить более подробную информацию.

Напомним, что ранее на сессии городского совета житель поселка Горького Василий Предвичный попросил прекратить укладку дренажной системы, поскольку по мнению жителей проблемы с подтоплением уже нет.

Отметим, что согласно открытым данным в публичных закупках «Prozorro» тендер на строительство дренажного коллектора выиграла фирма «Житлопромбуд-8». Договор с департаментом ЖКХ был подписан в сентябре 2017 года, а предполагаемая дата окончания работ - 25 декабря 2019 года.

Так, ожидаемая стоимость выполнения работ составляла - 14 миллионов 621 тысяча 628 гривен, в свою очередь, фирма-победитель согласилась выполнить работы за 14 миллионов 469 тысяч 88 гривен. Однако в ноябре 2017 года были внесены изменения в договор, исходя из которых сумма ремонта уменьшилась на 1 миллион 47 тысяч 79 гривен и 65 копеек. Добавим, что согласно данным, опубликованном на портале использования публичных средств показано, что «Житлопромбуд-8» 22 июня 2018 года уже получил от департамента ЖКХ 431 тысячу 995 гривен.

Ранее сообщалось, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевской области объявил тендер на строительство дренажного коллектора для защиты от подтопления поселка Горького в Николаеве, предварительно оценив такие работы в 10 миллионов гривен.