Депутаты «бюджетной» комиссии просят мэра Николаева наказать Ермолаева – проигнорировал заседание

Члены планово-бюджетной комиссии недовольны тем, что чиновники мэрии пропускают заседания, на которых рассматриваются их вопросы, связанные с перераспределением бюджетных средств.

Об этом стало известно в среду, 1 августа в ходе вышеупомянутой комиссии.

Данная ситуация возникла в тот момент, когда депутаты дошли до вопроса перераспределения средств местного бюджета на 2018 год департаменту противодействия коррупции, который возглавляет Андрей Ермолаев.

Так, работница аппарата горсовета Диана Мулява сообщила, что руководителя не будет, хотя изначально он собирался прийти. В частности депутаты отметили, что именно по вине чиновников, которые пропускают заседания вопросы перераспределения затягиваются.

— Есть предложение обратиться к мэру города Николаева с информацией, что руководители подразделений обращаются по перераспределению денег, а здесь именно перераспределение. Нам говорят, чтобы мы оперативно рассматривали и принимали решения касающиеся перераспределения денег, а руководители подразделений не являются на заседания комиссий, на которой рассматриваются их обращения. Поэтому, мы просим рассмотреть и дать предложения по руководителю. Проанализировать, нужно ли было проводить данное перераспределение, актуально ли оно. Если это перераспределение актуально, то, наверное, нужно наказать этих руководителей из-за которых не выполняется то, что должно быть реализовано, - сказал глава комиссии Александр Бернацкий.

В итоге депутаты поддержали такое предложение и дали одну неделю на предоставление информации, также некоторых просили Ермолаева отчитаться, чем он был так занят и где находился, что не мог прийти на комиссию.