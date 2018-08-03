На Николаеещине из-за неосторожного обращения с огнём горело более 7,5 гектар сухой травы

В среду, 1 июля, подразделения Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты три раза тушили пожар сухой травы в Очаковском, Вознесенском и Доманевском районах области. Общая площадь горения составила более 7,5 гектар.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Одним из случаев произошел на открытой территории Очаковского лесоохотничьего хозяйства в селе Солончаки. Там горела сухая трава рядом с насаждениями молодой акации. Прибывший дежурный караул 22 Государственной пожарно-спасательной части отбил огонь от насаждений. Площадь пожара составила 4,5 гектара, к его тушению дополнительно задействовали четырех работников и трактор с бочкой от лесхоза.

Также, на территории Балабановского лесного урочища в Корабельном районе Николаева почти одновременно на разных участках горела хвойная подстилка общей площадью 700 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекался личный состав и пожарно-спасательная техника 5ГПСЧ. Предполагаемая причина пожаров - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что в четверг, 2 августа, на набережной Коблево горело сразу несколько киосков.