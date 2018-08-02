Одесский апелляционный хозяйственный суд признал законными действия АМКУ относительно SMG и «Южной судоремонтной компании»

В среду, 2 августа, Одесский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области, которым действия Николаевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета в отношении компании SMG и «Южной судоремонтной компании» были признаны незаконными.

Об этом говорится в соответствующем решении Одесского апелляционного хозяйственного суда.

Как известно, ранее в Николаеве суд отменил пункты решения НОТО АМКУ №51 от 28 декабря 2017 года, дискриминационные по отношению к двум указанным предприятиям.

Также данным решением НОТО АМКУ объявило действия компании SMG и «Южной судоремонтной компании» антиконкурентными и согласованными. Решение предусматривало наложение штрафов на SMG и ЮСК и лишение компаний права участвовать в тендерах на госзакупки до 2021 года.

Аргументация НОТО АМКУ строилась на том, что ЮСК арендует производственную площадку у SMG (участок околостапельной плиты стапеля «0» площадью 300 кв. м, который SMG в своей производственной деятельности не использует).

Суд первой инстанции установил, что при судоремонте ЮСК использует свой персонал и оборудование. Поэтому довод НОТО АМКУ о том, что оба предприятия используют одну и ту же материально-техническую базу, ошибочен. Деловые отношения SMG и ЮСК не являются основанием для их обвинения в отсутствии конкуренции.

Не являются нарушением законодательства и ценовые предложения, максимально приближенные к цене заказчика, в чем пытались обвинить SMG.

В итоге Хозяйственный суд Николаевской области подтвердил справедливость требований SMG и ЮСК, подавших иски против Николаевского областного территориального отделения АМКУ. Также НОТО АМКУ обязано возместить истцам расходы на уплату судебного сбора.

Однако суд второй инстанции отменил решение Хозяйственного суда Николаевской области и признал действия Николаевского областного территориального отделения АМКУ законными.