В Новоодесском районе Николаевщины обнаружили нарушения экологического законодательства - в ОГА поручили их исправить

В среду, 1 августа, в Николаевской областной государственной администрации первый заместитель председателя ОГА Вячеслав Бонь провел совещание по вопросу экологической ситуации в Новоодесском районе Николаевской области и Новой Одессе.

Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

Так, в начале июля депутаты Николаевского областного совета обратились к руководству ОГА относительно возможных нарушений экологического законодательства в городе Новая Одесса и Новоодесском районе.

«По указанным обращениям на место выехала областная рабочая группа, которая проверила следующие объекты: бывшие канализационные очистные сооружения города, Центральную районную больницу, свалка твердых бытовых отходов, место сброса в городскую канализацию сточных вод ООО «Николаеврыбпром», коллектор сточных вод молокоперерабатывающего завода и коммунальные очистные сооружения канализации, эксплуатируемые КП «Прибужское», - говорится в сообщении.

В результате обследований выяснилось, что существуют значительные экологические проблемы, которые произошли из-за несоблюдения субъектами хозяйствования требований экологического и санитарного законодательства.

По итогам совещания Бонь поручил в кратчайшие сроки провести контрольные анализы сточных вод, которые передаются на городские канализационные очистные сооружения, разработать план мероприятий по установлению системы предварительной очистки стоков от промышленных предприятий и привести место накопления твердых бытовых отходов Новая Одесса к требованиями действующего законодательства.

Также он потребовал предоставить предложения касательно приведения бывших канализационных очистных сооружений в безопасное для жизнедеятельности населения состояние.

«Вячеслав Бонь подчеркнул необходимость соблюдения предприятиями и организациями Новоодесского района и Новой Одессы требований природоохранного законодательства и обеспечения норм санитарно - эпидемиологического благополучия населения. Решение всех поднятых на совещании вопросов взято под контроль Николаевской облгосадминистрации», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители города Очаков в Николаевской области заявили, что в последнее время суда, проходящие в непосредственной близости от Очакова и Кинбурской косы, систематически сбрасывают в воду неизвестные вещества. Позднее сообщили, что судно продолжает скидывать неизвестную жидкость в воду – экологов не пустили на борт.