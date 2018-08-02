Кормышкин призвал департамент образования Николаевской области отчитаться о готовности школ к началу учебного года

Юрий Кормышкин Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин обратился к руководству департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Елене Удовиченко с требованием отчитаться о готовности школ к началу учебного года. Соответствующее обращение уже направлено на имя начальника департамента образования.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«До начала учебного года остался месяц. Реформа образования диктует свои условия трансформации учебных заведений, создаются образовательные округа, опорные школы, филиалы... Формируется новый стиль управления этими учебными учреждениями, а вместе с тем, должна меняться и наполняемость школ, как материально-техническая, так и образовательная. Но, к сожалению, практически каждый день в отдельных районах области слышны призывы о помощи: у одних нет автобусов для подвоза детей, у других не приведены в соответствие к нормам опорные школы, спортзалы находятся в аварийном состоянии или напрочь отсутствуют дороги. В Николаевской области полтысячи школ, среди которых 7 опорные. Я призываю руководство департамента образования отчитаться о том, готовы ли школы первого сентября, как положено, чтобы принять детей и начать учебный процесс», — сказал Юрий Кормышкин.

В частности, Кормышкин убежден, что и депутатский корпус, и общественность, а самое главное, родители должны знать в какие условия обучения через месяц попадут их дети.

«Остался месяц, некоторые вопросы доселе не закрыты, как, например, повсеместная проблема с противопожарной безопасностью в учебных учреждениях. Убежден, что замалчивание вопроса не приводит к его решению. Родители, в первую очередь, должны быть проинформированы о состоянии дел в образовании», — резюмировал Юрий Кормышкин.

Ранее сообщалось, что глава Дорошевской ОТГ в Николаевской области Александр Игнатов заявил, что власти Вознесенского района не хотят отдавать на баланс общины школьный автобус, из-за чего дети вынуждены ходить в школу пешком из сел.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал ряд важных распоряжений о распределении около 51,5 миллиона гривен на обеспечение и реализацию проектов «Новая украинская школа» и «Новое образовательное пространство».