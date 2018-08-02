В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что Госэкоинспекция собирает «дань» в украинских портах

Фото из открытых источников Комитет по логистике Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоен действиями Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря во время осуществления экологического и радиологического контроля на предмет их соответствия и соблюдения законодательства.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

«Работники Инспекции безосновательно отказывают в проставлении штампов экологических декларациях, требуя проведения отбора проб изолированного балласта судна для лабораторного анализа на предмет наличия загрязняющих веществ, не предусмотрено действующим законодательством Украины», - сообщили в Ассоциации.

«На это жалуются представители украинских и международных компаний, чьи суда и грузы проходят экологический и радиологический контроль в морских портах Украины», - говорится в заявлении Ассоциации.

Представители Комитета по логистике отмечают, что в соответствии с мировой практикой и в соответствии с нормами международных соглашений, к которым присоединилась Украина, изолированный балласт не подлежит контролю и любое его инспектирования ограничивается лишь проверкой наличия на судне действительного свидетельства о предотвращении загрязнения с судов, а сброс изолированного балласта не является сбросом загрязняющих веществ.

Отказ в проставлении штампов и наложения экологами штрафов при отсутствии нормативно-правового регулирования данного вопроса, приводит к безосновательным задержек судов, срывов контрактов на поставку экспортной продукции - все это ведет к большим убыткам и «наносит непоправимый вред репутации Украины», отмечают в Ассоциации.

Кроме того, экс-руководитель представительства Risoil S.A. в Украине Шота Хаджишвили оценил потери от незаконных проверок судов в портах сотрудниками Госэкоинспекции в 200 миллионов долларов ежегодно, передает ЦТС.

«Убытки с каждого судна составляют от 3 до 60 тысяч долларов», - заявил Хаджишвили.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов предлагает ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря как территориальный орган Госэкоинспекции.

Он направил соответствующее письмо премьер-министру Владимиру Гройсману.

Напомним, что в июне 2015 года сотрудники Государственной экологической инспекции Украины несколько дней удерживали судно «Maxal Zita» под флагом Сент-Винсента и Гренадин, требуя взятку в размере 2500 долларов США.