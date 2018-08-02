«Может пополнить бюджет Николаева»: Депутат горсовета Апанасенко предложил установить настоящую подлодку в память погибшим морякам

Картинка из интернета Депутат Николаевского городского совета Вячеслав Апанасенко вместо макета подводной лодки в память о погибших подводниках предложил найти в Украине настоящую подлодку и устроить из нее музей.

Об этом стало известно в среду, 1 августа, во время планово-бюджетной комиссии.

Василий Фомичев Так, представитель оргкомитета Союза ветеранов-подводников и ВМФ Василий Фомичев сообщил, что макет подлодки около 15 метров длинной обойдется в 5 миллионов гривен. При этом, член комиссии Апанасенко предложил еще пару вариантов: установить мемориальную доску с небольшим макетом в 2 метра, что обойдется городу намного дешевле.

— В размере данного памятника абсолютно не выражается объем нашей памяти и чести к погибшим, — отметил депутат.

Альтернативный вариант - найти списанную подводную лодку, привести ее в порядок, чтобы было безопасно в ней находиться.

— Поставить на воде как действующий макет, который могли бы посещать туристы, там же можно установить мемориальную доску с перечислением всех погибших воинов-подводников. И в том числе можно самоокупаться за счет туристов. Насколько я знаю, что в Украине нет такого. Заодно мы бы имели привлекательность туристов и прославляли тех ветеранов, которые защищали..., — отметил Апанасенко.

Однако, Фомичев отметил, что если у других организаций есть свои идеи и депутаты их утвердят, то он возражать не будут, но действующую подлодку не нашли.

— Мы искали, но такой не нашли. Одна в Севастополе, другая в Херсоне на заводе полузатонувшая лежит. Ее перевозка и восстановление очень дорого будут и что мы будем сюда целую подлодку тащить, мы просто память хотим. И где ее ставить? — интересовался Фомичев.

Вячеслав Апанасенко Апанасенко в свою очередь, привел ему в пример несколько европейских городов, где удачно на этом зарабатывают - «в Барселоне такие посещения стоят в районе 5 евро, количество туристов не прекращается каждый день, средство окупается за очень короткий период».

— Она может не только чтить память, но и нести какие-то дополнения в бюджет городской, и как основной принцип — развитие туристической составляющей... Я думаю, можно в Украине найти списанную подводную лодку, восстановить ее не для боевых действий, а чтобы она безопасно стояла на причале и выполняла функции как мемориальный памятник и воссозданное плавсредство, — добавил член комиссии.

В итоге, председатель комиссии Александр Бернацкий предложил, чтобы свои рекомендации предоставило управление по вопросам культуры и градостроительства и архитектуры, а затем решение примут депутаты на сессии.

Напомним, что в Николаеве, на набережной возле стены «Николаевский судостроительный завод» установят памятник «Воинам, морякам-подводникам Военно-морского флота», которые погибли в годы второй Мировой войны, а также в мирное время в зоне АТО.