В Николаеве активисты «Автоевросилы» требуют защиты их представителей на ГВК ОНЛАЙН

Активисты «Автоевросилы» собрались у здания Национальной полиции с требованием защитить их представителей на постах габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

У здания полиции собралось около 50 человек. Главное требование к правоохранителям – защитить их от агрессии водителей большегрузов, которые должны проходить ГВК. Как известно, представители активистов дежурят на постах габаритно-весового контроля. К митингующим присоединился и глава «Автоевросилы» Олег Ярошевич.

Также к митингующим присоединились представители "Автоевросилы" из Одессы. Еще в прямом эфире, на странице активистов на Facebook потребовал у начальника ГУНП в Николаевской области Александра Анохина и у прокурора Николаевской области Тараса Дунаса расследовать силовой конфликт, который случился между представителем "Автоевросилы" и фермером, который, отказываясь пройти ГВК, высыпал из кузова фуры большое количество зерна.

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20:27 Во время заседания круглого стола журналистов сначала попросили уйти, а потом добавили, что ничего из того, что происходит, публиковать не надо.

20:14 Позже к протестующим приехал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи. Корреспондент сообщает, что митингующие с представителями власти поехали в облгосадминистрацию на круглый стол. Стоит отметить, что представителей перевозчиков на переговорах не будет.

20:00 К активистам также присоединились исполняющий обязанности главы Службы автодорог Украины Андрей Максименко и руководитель управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк, замначальника главного управления Нацполиции в Николаевской области Максим Ахрамеев. Представители правоохранительных органов отметили, что за несогласие на прохождение ГВК ни перевозчики, ни водители не несут никакой ответственности, поскольку в законодательстве это не предусмотрено, что, в свою очередь, и создает подобные конфликты.

Напомним, фермер Виталий Тарабрин, который высыпал зерно из своих грузовиков неподалеку от ГВК, назвал действия УТБ, активистов и руководителя САД «беспределом и наездом» на предприятие. В «Укртрансбезопасности» считают иначе, что перевозчики грузов пытаются избежать наказания.