В николаевскую школу №36 набирают учеников и учителей – гороно провело два тендера на покупку мебели, в перечне еще несколько учреждений

В Николаевскую школу №36, которую горвласть обещает открыть к 1 сентября после длительного капитального ремонта, ищут учителей младших классов и преподавателя физкультуры.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Александр Сенкевич.

Так, он отметил, что на данный момент здание школы уже полностью восстановлено, и сейчас проходит тестирование автоматической пожарной сигнализации и лифтового оборудования. В частности активно ведется работа по набору учеников и сотрудников.

При этом, гороно Николаева в четверг, 2 августа заключило договор на покупку мебели для школы №36 на 405 тысяч гривен. Согласно данным Prozorro, управление объявило тендер на 460 тысяч 700 гривен. Заявки на участие подали два предпринимателя: ФОП Александр Ткаченко с предложением в 405 тысяч 416 гривен, и ФОП Владимир Моисенко с предложением в 460 тысяч 110 гривен. В итоге предпочтение отдали предпринимателю Ткаченко, мебель он должен поставить до 31 декабря 2018 года.

Согласно информации Open Data Bot, он зарегистрирован в городе Николаеве, в Заводском районе, по улице Лазурной.

В тоже время управление образования Николаевского городского совета в тот же день - 2 августа заключил соглашение на покупку школьной мебели, учебного оборудования и принадлежностей для школ №36 и №31, для гимназии №4, Муниципального коллегиума, а также для Дома творчества детей и юношества Ингульского района и Научно методического центра общей суммой в 637 тысяч 670 гривен.



Согласно данным ресурса, управление объявило тендер на закупку мебели на 645 тысяч 387 гривен. Заявку на участие в тендере подали две фирмы: дочернее предприятие «Квант» ПАО «Електровимірювач», предложив изначально за свои услуги 644 тысяч 124 гривны, позже уменьшив сумму до 637 тысяч 670 гривен. Вторая фирма ФОП Токарева Татьяна Васильевна, с изначальной суммой в 645 тысяч 252 гривны, в дальнейшем уменьшив ее на 6 тысяч 454 гривны. В итоге победителем признали ПАО «Електровимірювач».

В тендерной документации указывается, что на эти деньги планируется закупка 391 учебного оборудования и другое. Победитель должен поставить всю мебель до 31 декабря 2018 года.

Согласно информации Open Data Bot, фирма зарегистрирована в городе Житомир, Богунский район, улица Майдан Победы. Руководителем является Старовойтов Дмитрий Анатольевич.

Напомним, что 10 августа закончится «первая очередь» ремонта николаевской школы №36, дату ремонта столовой и спортивного зала так и не назвали, мотивируя это тем, что ремонтные работы в этих помещениях не будут мешать учебному процессу.

Ранее подрядная организация, которая выполняет капитальный ремонт в здании школы №36 планировала до конца июня завершить все работы и сдать школу в эксплуатацию.

Позже начальник гороно Николаевского горсовета Анна Лычко сообщила, что школа №36 почти готова для сдачи в эксплуатацию, однако для окончания капитального ремонта второй очереди необходимо дополнительно 4,2 миллиона гривен.