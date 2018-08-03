С начала года на Николаевщине зарегистрировали 729 пожаров

С начала 2018 года на открытых территориях Николаевской области зарегистрировали 729 пожаров общей площадью 540 гектар.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В ведомстве отмечают, что чаще всего страдают от огня Витовский, Вознесенский, Николаевский районы области и Николаев. Однако в этом году происходило на 30% меньше пожаров, чем в 2017-м.

Например, за прошедшие сутки, 2 августа, пожары были зарегистрированы в Витовском, Кривоозерском, Березанском районах области и Николаеве. Спасателям удалось сдержать силу огня и уменьшить негативные последствия от пожаров.

В связи с этим, спасатели обратились к жителям города и области с просьбой быть крайне внимательными и осторожными с огнем.

«При сгорании растительных остатков в воздух выделяются окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы, ряд канцерогенных соединений, а также бензопирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в воздух попадают диоксины - одни из самых ядовитых веществ. С растительностью, как правило, горит и множество разнообразного мусора, что существенно усиливает загрязнение атмосферы. Особенно страдают от всего этого дети и те люди, которые имеют болезни легких или сердца. Поэтому перед тем, как разжечь костер, сначала подумайте о последствиях», - подчеркивают в службе.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнём горело более 7,5 гектар сухой травы.