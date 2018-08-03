В николаевском управлении статистики заявили, что за год у жителей города и области выросла зарплата

С июня 2017 по июнь 2018 года у жителей Николаева и области выросла зарплата на 15,5%.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления статистики в Николаевкой области.

По их данным, с мая по июнь 2018 года зарплата выросла на 9,5%, а с прошлого года – на 15,5%.

Сообщается, что средняя зарплата у штатного работника предприятий, учреждений, организаций в июне составила 8 тысяч 635 гривен, что на 9,1% больше, чем в мае, и на 25,8% - чем в июне прошлого года.

Николаевцы, работающие на предприятиях складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта получили 13 тысяч 380 гривен, работники сферы производства машин и оборудования – 12 тысяч 550 гривен, а в сфере поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 12 тысяч 120 гривен.

Напомним, в Николаевской области 2 тысячи 668 работодателей повысили заработную плату наемным работникам.